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Зинкевич: фракция "ЕС" выступает за широкое использование отечественных тестов на антиген

Зинкевич: фракция "ЕС" выступает за широкое использование отечественных тестов на антиген

Яна Зинкевич

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Фракция "Европейская солидарность" выступает за широкое использование отечественных ИФА-тестов на антиген. Об этом УНН рассказала секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования нардеп "ЕС" Яна Зинкевич.

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"Я лично и наша фракция поддерживаем идею широкого использования наших антигенных тестов. (...) Если только захотеть и иметь желание, то можно нарастить количество тестирований нашим тестам, а не распылять деньги на строительство дорог, например", - отметила нардепка.

Зинкевич также подчеркнула, что Украина должна последовать страны, которые после начала пандемии смогли перейти на разработку и использование тестов в основном собственного производства.

"За рубежом с начала пандемии покупали тесты у других стран, а сейчас, я убеждена, поддерживают своих производителей. Украина ничем не хуже, чтобы внедрять такую же практику", - подытожила Зинкевич.

Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Минздраве планируют максимально широко использовать отечественный ИФА-тест на прямое обнаружение антигена коронавируса SARS-CoV-2. Разработчиками этих уникальных сверхчувствительных тест-систем стали украинские ученые "Диапроф-Мед".

Напомним, "слуги народа" поддержали инициативу Минздрава по использованию украинских "антигенных" тестов на COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, тестирование, карантин
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