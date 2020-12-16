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Госпредприятие планируют искусственно обанкротить: адвокат о техдефолте "Украэроруха"

Госпредприятие планируют искусственно обанкротить: адвокат о техдефолте "Украэроруха"

Ростислав Кравец

КИЕВ. 16 декабря. УНН. На важном стратегическом государственном предприятии "Украэрорух" сообщили, что он находится на грани технического дефолта. Однако этот кризис имеет признаки искусственности: Государственное предприятие могут умышленно обанкротить с целью дальнейшей оптимизации финансово-хозяйственной деятельности другими заинтересованными лицами. Об этом в комментарии УНН рассказал адвокат, юрист Ростислав Кравец.

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"У меня большие сомнения, что там кризис или, скажем так, - этот кризис носит характер искусственный. По этой причине туда не вмешивается и господин Криклий. У меня впечатление, что предприятие просто доводят до стадии банкротства с целью дальнейшей оптимизации финансово-хозяйственной деятельности другими заинтересованными лицами. Практика последних лет в Украине такова: искусственно банкротят предприятие, а затем оптимизируют его деятельность за счет привлечения средств заинтересованных лиц", - пояснил свою мысль Кравец.

Адвокат не исключил, что все причины кризиса и возможного искусственного дефолта предприятия могут списать на непрофессионализм и отсутствие опыта настоящего и.о. директора Андрея Ярмака.

"Отсутствие у Ярмака опыта и соответствующего собственно образования, или, скажем, других необходимых критериев для занятия этой должности - это такой набор, который будет представлен украинскому обществу как вариант ответа на вопрос о кризисной ситуации в "Украэрорухе", - отметил адвокат.

Напомним, бывший руководитель государственного предприятия "Украэрорух" Кирилл Полищук считает, что причина нынешнего кризиса в "Украаерорухе" - в отсутствии специального образования и соответствующего опыта работы руководства стратегического госпредприятия.

Также напомним, что представители трудового коллектива требуют у министра инфраструктуры Владислава Криклия разорвать контракт с и.о. директора "Украэроруха" Андреем Ярмаком. Там, кроме всего прочего, считают, что Ярмак назначен на должность вопреки нормам законодательства: отсутствуют соответствующая специальность и опыт работы, а конкурса не было проведено.

Источник: УНН
Теги: дефолт, Украэрорух
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