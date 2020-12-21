Политолог назвал главные политические события уходящего года

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Главными политическими событиями в Украине в 2020 году стали местные выборы, пандемия COVID-19 и обновление Кабмина. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в комментарии корреспонденту УНН.

"Главное событие и главная проблема в этом году не только для Украины, но и для всего мира - это эпидемия COVID-19 и экономический кризис, который стал следствием как самой эпидемии, так и карантинных ограничений, которые вводились для борьбы с эпидемией. Это главный вызов, в том числе и для нашей страны, так как это влияло на политическую ситуацию, на атмосферу в обществе. У нас, поскольку были местные выборы, то сочетание коронакризиса и местных выборов еще вызвали и напряжение в отношениях между центральной и местной властью. Но эта проблема была актуальной весной и осенью. В конце года, после завершения местных выборов, это напряжение стало гораздо меньшим", - рассказал Фесенко.

Однако, по его словам, определенные проблемы остались, и иногда они проявляются.

"Это связано с политической борьбой вокруг избрания руководителей новых органов местного самоуправления, но в принципе проблем в этом плане стало меньше. Однако, так или иначе проблема этих отношений, взаимоотношений между центральной и местной властью сейчас является стратегической в результате реформы децентрализации. Эта проблема будет актуальной и дальше. Не будем явного конфликта, хотя возникновение противоречий возможно", - сказал Фесенко.

Эксперт также напомнил о трагическом событии - авиакатастрофе самолета МАУ. Речь идет о трагедии, произошедшей 8 января 2020 года, когда рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение в результате сбития вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Вследствие авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев.

"(Также важными событиями этого года стали - ред.) смена правительства, смена различных руководителей - от руководителя Офиса Президента до Генпрокурора. Я уже не говорю об обновлении Кабмина, которое проходило даже после назначения нового состава правительства. Кризис вокруг Конституционного Суда и антикоррупционного законодательства", - рассказал Фесенко.

Как сообщалось, 27 октября этого года Конституционный Суд Украины признал таковой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. 11 декабря Венецианская комиссия одобрила два вывода, касающихся решения КСУ и ситуации с антикоррупционным законодательством.