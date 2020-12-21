Единственными свидетелями "госизмены" в "Укроборонпроме" оказались два ранее уволенных сотрудников

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Как стало известно УНН, единственными свидетелями по уголовному делу СБУ по факту "госизмены" в "Укроборонпроме" оказались двое ранее уволенных сотрудника.

Речь о бывшем представителе "Укрспецэкспорта" в Пакистане (2017 - август 2020 года) Дмитрии Узбеке и начальнике контрактного департамента "Укрспецэкспорта" Игоре Гончарове. Именно служебная записка Узбека как бы "случайно" в августе попала в СМИ и стала основанием для возбуждения уголовного дела СБУ против уволивших его должностных лиц "Укрспецэкспорта" и пакистанской компании-агента Raviana.

В этой записке, а также в своих показаниях свидетеля Узбек обвиняет Raviana в том, что она публично отстаивала интересы Украины на тендерах вместо "тихого" лоббистского воздействия на должностных лиц Сухопутных войск Пакистана. Но СБУ интерпретирует эти данные по-своему и заявляет обратное: якобы Raviana не отстаивает интересы Украины, а способствовала конкурентам. Откуда взялась такая версия СБУ - пока непонятно, ведь как уже было сказано: свидетелей всего двое - и говорят они как раз о борьбе Raviana с конкурентами. О других несоответствиях между показаниями свидетелей и линией обвинения СБУ читайте здесь.

В целом суть показов Узбека во время допроса СБУ сводится не столько к подрывной деятельности Raviana, сколько к внезапному ее возвращению на украинский рынок и конкуренции с многолетним лидером "Укрспецэкспорта" Trojans. Напомним, с начала 2020 года Raviana стала снова сопровождать контракты "Укрспецэкспорта" с Пакистаном, составляя конкуренцию другой пакистанской компании - агенту Trojans. Конкурентная борьба двух агентов, вероятно, и послужила поводом сегодняшних событий вокруг "Укроборонпрома".

Добавим, что о свидетеле Узбеке мало что известно в публичном доступе, кроме его деклараций. В своей последней (перед увольнением из "Укрспецэкспорта") он указал, что заработал почти 5 млн грн за полгода. Но, при этом, ни в одной не указал свое место жительства. А бездомным его вряд ли назовешь при таком финансовом достатке.

Вторым свидетелем СБУ стал бывший начальник контрактного департамента "Укрспецэкспорта" Игорь Гончаров. Среди прочего в своих показаниях СБУ он сообщил, что свое увольнение связывает с теми людьми, против которых и дает показания, считает увольнение безосновательным, а результаты служебного расследования, в котором указана его причастность к "сливу" служебной информации - необъективными.

Из показаний двух единственных свидетелей СБУ в общем следует, что они недовольны своим увольнением и тем, что нынешнее руководство "Укрспецэкспорта" вернуло на украинский рынок пакистанскую компанию Raviana - конкурента Trojans.

О Trojans УНН также уже писал, вспоминая, что последняя схватка между Trojans и Raviana датирована началом 2014 года (последние месяцы правления Виктора Януковича). Тогда победил Trojans. В том числе благодаря помощи Службы внешней разведки. С тех пор Trojans был фактически монополистом "Укрспецэкспорта" по сопровождению контрактов с Пакистаном в военно-технической сфере.

Однако к началу 2020 года очередные контракты поручили сопровождать Raviana. Как объяснили позже в "Укрспецэкспорте", таким образом они хотели демонополизировать Trojans, поскольку состояние дел на рынке Пакистана для украинского спецэкспорта стабильно ухудшалось, о чем неоднократно заявляли приезжающие в Украину высокопоставленные делегации армии Исламской республики Пакистан. Но тут же получили "ответ" в виде уголовного дела об "государственной измене".

Ранее УНН сообщал, что по всем косвенным признакам уголовное дело СБУ по факту "госизмены" в "Укроборонпроме" мотивировано, похоже, не интересами страны, а конкурентной борьбой между Trojans и Raviana. В рамках журналистского расследования стало известно, что перед тем, как СБУ возбудила уголовное дело против Raviana, она закрыла дело против бенефициара Trojans.

Также напомним, СБУ проводила обыск в "Укроборонпроме" 3 декабря - в день назначения нового руководителя "Укроборонпрома" Юрия Гусева. Для извлечения архивных документов СБУ привлекла спецназ "Альфа", который обычно борется с террористами. Однако объяснить необходимость спецназа пока не смогла.