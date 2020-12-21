В Раде собрали подписи о проведении внеочередной сессии по "ФОПам"

КИЕВ. 21 декабря. УНН. К главе ВРУ Дмитрию Разумкову обратились 155 нардепов с просьбой провести внеочередную сессию ВР для рассмотрения законопроектов, которые касаются "ФОПов". Об этом УНН сообщил один из подписантов, нардеп Александр Качура.

"Я был одним из основных подписантов. Вроде было собрано 155 подписей (о проведении внеочередной сессии ВР для решения вопроса с "ФОПами" - ред.). Главный инициатор (нардеп от "Слуги народа" Александр - ред.) Дубинский должен был обратиться к главе Верховной Рады. Вроде обратился, насколько мне известно. Теперь должен быть решен вопроса о проведении внеочередного заседания", - сказал Качура.

Напомним, как сообщал Качура ранее, в Верховной Раде Украины собирают подписи для проведения внеочередного заседания для решения ситуации с "ФОПами" и "евробляхерамы".