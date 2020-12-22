Законопроект о КСУ должен пройти первое чтение уже в январе: с окончательным принятием прогнозируют задержки

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Принятие в первом чтении нового разработанного законопроекта о деятельности Конституционного Суда Украины ожидается в январе следующего года, а принятие во втором чтении может затянуться. Об этом в комментарии УНН рассказала представительница Верховной Рады в КСУ, народный депутат Ольга Совгиря.

"Мы ожидаем, что это будет январь месяц, по крайней мере. Этот законопроект будет рассматриваться в двух чтениях. За основу и в целом он не будет приниматься, потому что это достаточно большой, объемный документ. Надеюсь, что в январе месяце первое чтение будет пройдено", - сказала собеседница УНН.

Совгиря отметила, что авторы документа рассчитывают на поддержку в зале народных избранников.

В то же время, по словам нардепа, рассмотрение законопроекта ко второму чтению может затянуться в случае, если к нему будет подано большое количество поправок.

"Законопроект большой, там более 60 страниц. Сложно сказать, сколько к нему будет подано поправок ко второму чтению", - сказала она.

Напомним, рабочая группа ВР по урегулированию конституционного кризиса наработала законопроект о деятельности Конституционного Суда Украины, накануне он был зарегистрирован в парламенте.

Документ предусматривает ряд нововведений. В частности, предлагается, чтобы Конституционный Суд принимал решение двумя третями от своего состава.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал таковой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

11 декабря Венецианская комиссия одобрила два вывода, касающиеся решения КСУ и ситуации с антикоррупционным законодательством.

До этого, 9 декабря Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод о законодательной ситуации с механизмами противодействия коррупции в соответствии с решением КСУ от 27 октября. В заключении отмечается, что решение КСУ "не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве".

10 декабря Венецианская комиссия обнародовала второй вывод о ситуации с КСУ. Заключение включает рекомендации Верховной Раде более четко прописать ситуации, при которых может быть ограничена деятельность КСУ, а судьям Конституционного Суда рекомендуют более конкретно указывать причины неконституционности законов при принятии решений.

Это последовало после обращения 25 ноября Президента Владимира Зеленского к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения Конституционного Суда.

В то же время Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предложил уволить всех судей КСУ, принявших соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Тем временем в Верховной Раде создали рабочую группу, которая должна была разработать три законопроекта для разрешения ситуации - возврат электронного декларирования, изменения в Уголовный кодекс и изменения в закон о КСУ - до 1 декабря. Однако, рабочая группа не завершила свою работу с началом декабря, как ожидалось, а продлила ее до предложения решения по одному из вопросов - относительно КСУ.

У Президента ожидают, что решения "Венецианки" ускорят рассмотрение законопроектов по КСУ в Раде.