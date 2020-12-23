НАПК не нашло конфликта интересов у Буславец: заявления Лероса были инсинуацией

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В деятельности уже бывшего и.о. министра энергетики Ольги Буславец не было конфликта интересов. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в НАПК.

Такой вывод антикоррупционное агентство сделало по итогам мониторинга соблюдения Ольгой Буславец законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции (п.6 ч.1 ст.11 Закона Украины "О предупреждении коррупции").

"По результатам мониторинга Национальным агентством как специально уполномоченным субъектом в сфере противодействия коррупции меры реагирования не применялись", - уточнили в НАПК.

Напомним, Ольга Буславец была назначена и.о. министра энергетики в апреле. А уже через месяц народный депутат Гео Лерос заявил, что у нее будто бы конфликт интересов, который, по мнению политика, заключается в том, что ее сын работал в "Энергоатоме", и поэтому она должна быть внесена в реестр коррупционеров. Соответствующее заявление он подал в НАПК.

В то же время, сам Гео Лерос с 2019 года фигурирует в ряде скандалов, в частности - связанных с растратой государственных средств.

Сообщается, что он, будучи в 2016-2019 годах советником министра информационной политики Юрия Стеця и главы столицы Виталия Кличко, пролоббировал для своего арт-проекта выделение 3,7 млн грн из государственного бюджета. За эти средства были в частности сделаны следующие "рисунки" в метро:

Справка УНН: Ольга Буславец - первая заместительница министра энергетики и и.о. министра в период с 16 апреля по 21 декабря 2020 года. 21 декабря подала в отставку из-за назначения в Минэнерго Юрия Витренко - бывшего менеджера НАК "Нафтогаз".