В первую очередь нужно вакцинировать тех, кто не болел COVID-19 - медик

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Если человек все еще не успел переболеть COVID-19, то его надо вакцинировать в первую очередь. При наличии антител к коронавирусу у переболевшего человека временно есть природный иммунитет. Об этом УНН рассказал главный врач Мариупольской городской больницы скорой медицинской помощи Сергей Орлеанский.

"Если у людей есть антитела - иммуноглобулины ImG, то у них шансы не заболеть значительно выше. Хотя мы знаем, что есть случаи повторного заражения, но они единичны. Если речь идет о том, кому делать прививки в первую очередь, то, естественно, нужно делать прививки того, кто еще не болел. Это логично", - считает он.

Также Орлеанский подчеркнул, что среди групп населения здравоохранения, коммунальных предприятий, полицейских, всех, кто массово контактирует с другими людьми, необходимо также в первую очередь прививать от коронавируса тех, у кого нет антител к инфекции. Особое внимание следует уделять людям с тяжелыми хроническими заболеваниями, организм которых не получил природный иммунитет.

Отметим, что проверить наличие и титры антител к коронавирусу можно только с помощью ИФА-теста. Учитывая то, что COVID-19 протекает бессимптомно в большом количестве случаев, имеет смысл проверить себя с помощью ИФА-теста на антитела. Ведь бессимптомно переболели COVID-19 незащищенные от последствий и осложнений болезни.

Ранее УНН писал, что украинские ИФА-тесты на антитела ученых "Диапроф-Мед" признаны одними из лучших в мире. Во время их сравнительного анализа с известными американскими тестами Abbott было обнаружено стопроцентное совпадение результатов. Несмотря на одинаковое высокое качество, ИФА-тесты на антитела украинского производства значительно дешевле зарубежных аналогов.