Комитет ВР не обращался к ВОЗ с жалобами по поводу лечения COVID-19, но это могли сделать отдельные нардепы

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Комитет ВР по вопросам здоровья нации ни на одном заседании не поднимал вопрос об обращении в ВОЗ тносительно лечения коронавируса в Украине. Об этом УНН рассказала заместитель главы комитета, нардеп Оксана Дмитриева.

"Как заместитель главы Комитета по вопросам здоровья нации могу четко заявить: ни на одном заседании комитета такой вопрос не поднимался и письма от Комитета в представительство ВОЗ не было. Что касается отдельных депутатов - то исключать ничего не могу, каждый имеет право готовить и отправлять депутатские обращения. К сожалению, так сложилось, что некоторые люди руководствуются принципом: а что скажут там, со стороны? для меня важнее знать, что мы у нас в стране использовали все возможные варианты для того, чтобы спасти человека", - сказала Дмитриева.

По ее словам, в ситуации с коронавирусом сначала весь мир закупал срочно один препарат, потом второй - и наперед результат не был известен. По объективным причинам.

"Я не инфекционист и не берусь оценивать решение специалистов. Но я им доверяю. И когда я заболела коронавирусом, то обратилась я к нашим врачам, и лечилась согласно их рекомендациям", - добавила нардеп.

Добавим, что УНН продолжает искать автора письма в ВОЗ.

Напомним, что сегодня врач-инфекционист Ольга Голубовская отреагировала на письмо от ВОЗ рекомендацей пересмотреть лечение больных коронавирусом в Украине. Она считает, что кто-то из числа бывших так называемых государственных деятелей нажаловался в ВОЗ на украинскую медицину. Также она считает, что украинские врачи поступали правильно, не соблюдая ложных рекомендаций.