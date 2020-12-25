Правоохранительные органы должны проверить обстоятельства кредита ЕБРР для "Украэроруха" - нардепы

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Среди перечня из четырех успешных проектов стратегического государственного предприятия "Украэрорух" за 2020 год значится получение стабилизационного кредита от ЕБРР в размере 25 млн евро. Однако не известно, под какой процент получен кредит и каким образом предприятие, которое две недели назад объявило о том, что находится на грани технического дефолта, будет рассчитываться за кредит. Народные депутаты рассказали УНН, что не так с "успешным проектом" "Украэроруха", и почему его обстоятельства должны проверить соответствующие правоохранительные органы.

Так, народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич считает, что процентную ставку, которая может оказаться достаточно высокой, а также другие обстоятельства получения кредита ЕБРР "Украэрорухом", необходимо проверить соответствующим органам.

"Безусловно, компетентные органы должны проверить все обстоятельства получения этого кредита - в первую очередь, НАБУ и СБУ - и выяснить, нет ли там безответственности со стороны руководства "Украэроруха", - отметил Шуфрич.

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Член депутатской группы "ДОВЕРИЕ" - нардеп Роберт Горват в свою очередь считает, что получение кредита от ЕБРР не на развитие предприятия, а на выплаты заработных плат - неправильно.

"Тратят на зарплату - это не правильно. Если не известно, под какой процент взят, то он может быть очень дорогой для этого", - отметил Горват.

При этом в ЕБРР редакции УНН подтвердили получение "Украэрорухом" стабилизационного кредита, но не назвали процентную ставку, сославшись на банковскую тайну.

Напомним, нардеп Шахов собирается обратиться в антикоррупционные органы относительно ситуации в "Украэрорухе".

Также напомним, что профильный комитет Верховной Рады обеспокоен кризисом на важном стратегическом государственном предприятии "Украэрорух". Нардепы планируют вынести этот вопрос на заседание и вызвать для объяснений министра инфраструктуры Владислава Криклия.