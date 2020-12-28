У Зеленского говорят, что Президент может отстранить Тупицкого

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в соответствии со своими полномочиями может отстранить председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого. Об этом журналисту УНН рассказал представитель Президента в КСУ Федор Вениславский.

"Уголовным процессуальным кодексом предусмотрено такое право Президента - отстранять от должности лиц, находящихся в определенном процессуальном статусе в рамках уголовного производства", - сказал Вениславский.

Вениславский считает, что Президент имеет право отреагировать на ходатайство Офиса Генерального прокурора и принять решение о целесообразности или нецелесообразности отстранения Тупицкого от должности.

"Ст. 154 ч. 3 Уголовного процессуального кодекса предусматривает, что президент по ходатайству прокурора (может - ред.) остранить того, кто назначен президентом. Господин Тупицкий был назначен президентом, в то время (Виктором - ред.) Януковичем. Итак, президент в полном соответствии со своими полномочиями вправе отстранить от должности судьи", - рассказал Вениславский.

Ранее в КСУ сообщили, что для отстранения Тупицкого нет законодательных оснований.

Напомним, Офис Генерального прокурора отметил, что сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.

Как ранее сообщалось в УНН, председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий не пришел в Офис Генерального прокурора в понедельник, 28 декабря, для участия в процессуальном действии. Сообщение о подозрении ему должны были отправить по почте.

Напомним, что ГБР заявляло, что расследует ряд уголовных дел, в которых проверяется причастность Тупицкого к совершению преступлений в составе преступной организации. Также Государственным бюро расследований было начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка на территории Крыма, а также государственной измены председателем Конституционного Суда Украины.

В ноябре 2020 года председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий не явился в Государственное бюро расследований, где его должны были допросить.

Также напомним, что в пресс-службе политсилы "Слуги народа" заявляли, что вызов председателя КСУ в ОГП оправдан, а обнародованные пленки дают основания для отстранения Александра Тупицкого с должности.