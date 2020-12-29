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Эпидемиолог рассказал, кто сопротивляется разработке украинской вакцины от COVID-19

Эпидемиолог рассказал, кто сопротивляется разработке украинской вакцины от COVID-19

Михаил Фаворов

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Разработчики украинского кандидата в вакцины от COVID-19 сейчас находятся в ожидании запуска ее производства. Этот процесс полностью зависит от государства. В то же самое время закупка вакцины за рубежом достаточно прибыльный бизнес для "перекупщиков", поэтому финальная фаза разработки украинской вакцины встречает сопротивление именно с их стороны. Об этом в интервью УНН сообщил профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии и президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов.

"Мы, разработчики, пока в состоянии ожидания. Кроме того, закупать вакцины за рубежом достаточно выгодный бизнес для перекупщиков, поэтому есть определенное сопротивление. А сопротивляться производству вакцин просто", - пояснил Фаворов.

Так же эпидемиолог отметил существенную поддержку в деле восстановления института вакцин в Украине со стороны Министерства здравоохранения и министра здравоохранения Максима Степанова.

"Министерство здравоохранения и министр делают в общем очень много, чтобы поддержать эту тему, но это не просто, ведь подключается масса людей из Офиса Премьер-министра, Минэкономики, Министерства финансов и др. Не знаю, кто именно этим занимается, но это не просто, это надо все согласовывать, организовать. А вакцина необязательно является главным вопросом для тех структур, которые должны этим заниматься", - подчеркнул Фаворов.

Напомним, Михаил Фаворов сообщил, что украинский кандидат в вакцины сохраняет 100% эффективности при любой мутации коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Министерство здравоохранения при поддержке Президента Зеленского начало процесс восстановления института вакцин в Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, вакцина, Коронавирус, врачи
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