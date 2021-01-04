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Больше, чем планировали: на новогоднее оформление помещений Офиса Зеленского потратили более 50 тыс. грн

Больше, чем планировали: на новогоднее оформление помещений Офиса Зеленского потратили более 50 тыс. грн

КИЕВ. 4 января. УНН. На новогоднее оформление помещений Офиса Президента Украины в 2020 году потратили более 50 тыс. грн. Об этом сообщили в управлении административными зданиями Государственного управления делами в ответ на информационный запрос УНН.

"На новогоднее оформление помещений Офиса Президента Украины в 2020 году расходы составляют 53 218,00 грн", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, сообщалось, что на новогоднее оформление помещений Офиса Президента Украины было запланировано потратить около 40 тыс. грн.

Кроме того, на новогоднее оформление помещений Офиса Президента Украины в 2019 году было использовано 122 995,00 грн. Также было использовано 25 200,00 грн на услуги по установке и дизайнерскому оформлению новогодних елок в государственных резиденциях по улице Грушевского, 5А (Мариинский дворец) и улице Грушевского, 22.

Как сообщалось, в 2018 году для украшения помещений Администрации Президента Украины Управление потратило 29 800,00 грн.

Источник: УНН
Теги: Новый год, Офис президента Украины
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