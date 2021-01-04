Собрание судей КСУ состоится в 12:00 - Слиденко

КИЕВ. 4 января. УНН. Завтрашнее заседание Конституционного Суда Украины запланировано на 12:00. Об этом в комментарии УНН сообщил судья КСУ Игорь Слиденко.

"Я не знаю, в повестке дня будто бы есть заседание. А будет ли, то об этом могу сказать, когда собрание состоится. В повестке дня на завтра есть собрание судей Конституционного Суда. На 12 часов", - заявил судья КСУ.

Напомним, представительница Верховной Рады в КСУ, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Совгиря сегодня заявила, что Конституционный Суд Украину 5 января планирует собраться на собрание для рассмотрения вопроса относительно указа Президента Украины Владимира Зеленского об отстранении от должности судьи, председателя КСУ Александра Тупицкого.

Добавим, что по информации ОПУ, после подписания Президентом Украины Владимиром Зеленским указа, которым председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого было отстранено от должности и выполнения обязанностей сроком на два месяца, судья не имеет полномочий на созыв специального заседания Конституционного Суда.

Ранее в КСУ заявили, что президент Владимир Зеленский вышел за пределы своих конституционных полномочий издав указ №607/2020 от 29 декабря 2020 года "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины".

Глава государства обязан немедленно отменить свой указ, а судья Александр Тупицкий - продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией.

Так, Президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца.

Тогда УНН отмечал, что согласно статье 149-1 Конституции Украины, полномочия судьи Конституционного Суда Украины прекращаются в случае:

1) истечения срока его полномочий;

2) достижения им семидесяти лет;

3) прекращения гражданства Украины или приобретения им гражданства другого государства;

4) вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или объявления умершим, признания недееспособным или ограниченно дееспособным;

5) вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него за совершение им преступления;

6) смерти судьи Конституционного Суда Украины.

Ни под один из пунктов председатель КСУ Александр Тупицкий не подпадает. Поэтому, вероятно, решение Зеленского было принято вопреки Конституции, на основании статьи 154 УПК Украины: "Отстранение от должности осуществляется на основании решения следственного судьи во время досудебного расследования или суда во время судебного производства на срок не более двух месяцев".

В то же время, в КСУ отреагировали на это решение заявлением и отметили, что созывают специальное заседание.

Ранее Офис Генерального прокурора отметил, что сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.

Как сообщал УНН, председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий не пришел в Офис Генерального прокурора в понедельник, 28 декабря, для участия в процессуальном действии. Сообщение о подозрении ему должны прислать по почте.

Кроме того, стоит отметить, что ГБР конце октября заявляло , что расследует ряд уголовных дел, в которых проверяется причастность Тупицкого к совершению преступлений в составе преступной организации.

Также Государственным бюро расследований было начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка на территории Крыма, а также государственной измены председателем Конституционного суда Украины.

Заявление ГБР прозвучало после того, как 27 октября Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации, что ознаменовало начало так называемогой "конституционного кризиса" в Украине.

В ноябре 2020 года председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился в Государственное бюро расследований, где его должны были допросить.