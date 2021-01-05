Кабмин собрался на заседание: ожидается обсуждение ограничения на продажу товаров во время локдауна

КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня, 5 января, в 15:35 началось внеочередное заседание Кабинета министров Украины. Чиновники рассматривают вопрос ограничения продажи ряда групп товаров с 8 по 24 января, в связи с введением жестких карантинных ограничений. Об этом УНН сообщил информированный источник в правительстве.

"Заседание уже началось", - отметил источник.

Как сообщал УНН, 5 января правительство соберется для рассмотрения вопроса ограничения продажи ряда групп товаров с 8 по 24 января.



Добавим, что сегодня глава Минздрава Максим Степанов назвал недостоверной информацию о запрете продажи повседневных товаров на "локдауни".