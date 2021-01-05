Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,43 0,1564  EUR: 34,94 0,1993 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Эксклюзивные новости УНН
Подорожание бензина и дизеля в течение года может достигать до 20% - эксперт
Подорожание бензина и дизеля в течение года может достигать до 20% - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Архив
25770

В Кабмине рассказали, какие товары уберут из списка ограничений на продажу во время локдауна

В Кабмине рассказали, какие товары уберут из списка ограничений на продажу во время локдауна

Василий Мокан

КИЕВ. 5 января. УНН. Министерство здравоохранения инициировало изменения в перечень товаров, подпадающих под ограничения на продажу при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января. Об этом УНН сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Василий Мокан.

"Минздрав инициировал изменения в Постановление №1236, касающиеся в том числе и конкретизации перечня товаров, подпадающих под ограничения на продажу в период локдауна. Прежде всего, отмечу, что много фейковой информации в интернете, о чем сегодня уже заявлял министр здравоохранения Степанов. В постановлении предусмотрена продажа товаров первой необходимости (не менее 60% торговой площади - ред.) - продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами защиты растений. Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов", - заявил нардеп.

Также Мокан добавил, что будет разрешена продажа бытовой химии и печатных СМИ.

"Это касается и алкоголя и табачных изделий, ведь была дезинформация об их запрете. Второй пункт еще важнее. Сегодня-завтра Минэкономики и Минздрав должны представить подробную коммуникацию по этому вопросу. На своем брифинге министр Степанов должен более подробно рассказать об этом. Плюс - может быть инфографика от Кабмина. То есть, должны прокоммуницировать за эти дни более подробно обо всех запретах", - подытожил представитель Кабмина в Верховной Раде.

Ранее УНН сообщал, что на фоне заявления Американской торговой палаты в Украине, которая призывала правительство пересмотреть условия январского локдауна, Кабинет министров Украины созвал внеочередное заседание.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, ограничение, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.