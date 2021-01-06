Изменение админтерустройства: в ВР рассказали о динамике реорганизации в областях

КИЕВ. 6 января. УНН. Верховная Рада и правительство приняли все законодательные и подзаконные акты по изменению административно-территориального устройства в стране, однако в областях возникают трудности с передачей имущества. Председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства профильного парламентского комитета, народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин все же считает, что провести все процедуры успеют раньше определенного законодательством срока - до 1 июля 2021 года. Об этом он рассказал в комментарии УНН.

"Что касаеися изменения админтерустройства и реорганизации - законопроект принят, подписан Президентом, вступил в силу. Пидзаконка правительственная принята как по новым РГА, так и по передаче имущества. Процесс продолжается и отслеживается непосредственно Минрегионом. Стоит сказать, что в каждой области, в силу тех или иных обстоятельств, он происходит с разной динамикой. Вчера (5 января - ред.) Минрегион сделал аналитику о передаче имущества с районного уровня на уровень общин. В Житомирской области уже 90% передается. Что касается Закарпатской области, то там пока до 10%", - сказал Безгин.

По его словам, многое зависит от местных властей и работы администраций.

"Трудности, они в основном касаются где-то местной политики, где-то противостояние районных советов с советами общин. Это в основном какие-то локальные политические нюансы, а не системные", - добавил Безгин.

Кроме того, он считает, что реорганизацию можно провести раньше, чем до 1 июля 2021 года, как указано в законе.

"Я вообще считаю, что должны успеть раньше. История проста - на уровне районов у них нет бюджетного обеспечения для того, чтобы содержать это имущество", - добавил Безгин.

Добавим, передача общинам коммунального имущества, находящегося в управлении районных советов и районных государственных администраций, должна состояться до 1 июля 2021 года. Такую норму диктует закон №1009-ІХ, принятый Верховной Радой 17 ноября 2020 года и подписанный Президентом в начале декабря. Он вступил в силу 6 декабря 2020 года.

Напомним, еще в конце 2019 года Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который определяет четкие процедуры решения вопросов административно-территориального устройства.

Как сообщал УНН ранее, в Офисе Президента работали над изменениями в Конституцию в части местного самоуправления, предусматривающими введение трехуровневой системы административно-территориального устройства с общинами в основе.