Отстранение Тупицкого: в КСУ сообщили, есть ли представления по указу Зеленского

КИЕВ. 6 января. УНН. Пока в Конституционный суд Украины не поступало представление пересмотреть конституционность указа Президента Украины Владимира Зеленского "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 29 декабря 2020 года № 607/2020. Об этом судья Конституционного Суда Игорь Слиденко сообщил в комментарии УНН.

"Я не имею права озвучивать то, что обсуждается на собрании судей. Единственное, что я могу комментировать - заявление, что вчера появилась на сайте КСУ. По указу Президента, то могу сказать, что, несомненно, Президент имеет право издавать указы. Если у кого-то возникает вопрос по поводу законности указа по Тупицкому, то может обратиться в Административный суд. Если у кого-то есть сомнения относительно его конституционности, то в Конституционный суд может делать запрос. На сколько мне известно, в Конституционном Суде, пока что, по этому поводу представления нет. Если будет - будет судебное решение. Но это только та информация, которая известна мне. Меня не информируют в первую очередь", - подчеркнул Слиденко.

Напомним, 5 января, состоялось собрание судей Конституционного Суда, в результате которых было принято заявление по ситуации, сложившейся в связи с изданием Президентом Украины Указа "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 29 декабря 2020 года № 607/2020. В заявлении судьи выразили обеспокоенность и напомнили о Конституции.

Добавим, что по информации ОПУ, после подписания Президентом Украины Владимиром Зеленским указа, которым председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий был отстранен от должности и выполнения обязанностей сроком на два месяца, судья не имеет полномочий на созыв специального заседания Конституционного Суда.



К тому же в КСУ заявили, что Президент Владимир Зеленский вышел за пределы своих конституционных полномочий издав указ №607/2020 от 29 декабря 2020 года "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины". Глава государства обязан немедленно отменить свой указ, а судья Александр Тупицкий - продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца.



Ранее Офис Генерального прокурора отметил, что сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого от должности председателя КСУ.