Правительство предлагает сделать "Нафтогаз" единственным поставщиком газа

КИЕВ. 12 января. УНН. Во время сегодняшней встречи народных депутатов от фракции "Слуга народа" с премьером Денисом Шмыгалем, и. о. министра энергетики Юрием Витренко и главой НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым было представлено два плана выхода из "тарифного кризиса". Первый - "Нафтогаз" становится единственным поставщиком газа для населения, второй - установление максимальной маржинальности. Об этом УНН рассказал народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Мы предоставили правительству еще два дня, чтобы они прокоммуницировали между НКРЭКУ, "Нафтогазом", Витренко, Шмыгалем и председателем профильного комитета ВР Герусом, которого раньше почему-то не приглашали на эту встречу. Сейчас в шесть часов (18:00 - ред.) будет еще профессиональное совещание проходить", - сказал нардеп.

По его словам, первое совещание - это более о том, что беспокоит.

"Нам предложили два варианта выхода из ситуации - Витренко и Коболева. Так, Коболев предложил, чтобы "Нафтогаз" предоставлял населению все услуги, вместо облгазов. И это будет дешевле, но это сомнительная, на мой и экспертный взгляд, идея. И второй вариант, который предложил Витренко - "кабминовский". Здесь основной идеей является установление максимальной маржинальности и государственное регулирование. По словам главы Минэнерго конкуренция - это хорошо, но конкуренция там, где есть нормальное регулирование. Ждем неотложного решения вопроса. Моя личная цель это приостановка повышения тарифов", - отметил Качура.

Ранее УНН сообщал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" провели онлайн встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, в. и. о. министра энергетики Юрием Витренко и главой НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым, на которой обсуждали ситуацию с повышением тарифов для населения.

Отметим, что уже несколько недель в ряде городов Украины продолжаются массовые акции протеста против роста тарифов, которые власти обещали не повышать.



Еще в декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов для людей на почти 50%, но "не так произошло, как хотелось".



Еще вчера, по информации пресс-службы ОП, и.о. министра энергетики Юрий Витренко представил "предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установление цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя".

Учитывая заявления представителей власти отметим, что еще 22 декабря УНН сообщил, что новый и.о. министра энергетики Юрий Витренко и правительство отменят льготный тариф для населения на электроэнергию.



А уже 28 декабря 2020 года власть официально сделала украинцам "подарок под елку": с 1 января 2021 года была отменена льготная цена на электроэнергию для населения - теперь цена составляет 1,68 грн за 1 кВт-ч.

В то же время ГК "Нафтогаз Украины" сообщила о повышении цены на газ для своих бытовых клиентов по месячному контракту - с 6,33 грн/куб. м в январе до 7,22 грн/куб. м в январе следующего года - на 14%, подключение к годовому тарифному плану для новых клиентов приостанавливается с нового года.

Далее, уже 4 января текущего года, НКРЭКУ обнародовала данные для 43 газораспределительных компаний.

Самый низкий тариф на транспортировку газа заплатят потребители столичного "Киевгаза" - 0,31 грн за куб. м, а также потребители "Харьковгоргаза" - 0,35 грн за куб. м, и "Кременчуггаза" - 0,39 грн за куб. м. В свою очередь самую высокую стоимость распределения и транспортировки газа получили потребители услуг компании "Газовик" - 2,55 грн за куб. м. Как будет действовать в этой ситуации национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пока еще неизвестно.

Стоит отметить, что 17 декабря Верховная Рада не поддержала Юрия Витренко на должность министра энергетики, в частности из-за его антисоциальной политики.