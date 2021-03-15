Парламентская ВСК по "Укрзализныце" вызовет на доклад правоохранителей

КИЕВ. 15 марта. УНН. В рамках работы парламентской Временной следственной комиссии по оценке критического состояния государственной “Укрзализныци” будет рассмотрен не только вопрос компетентности менеджмента, но и эффективность надзора правоохранительными органами, включая НАБУ. Об этом в комментарии УНН сообщил народный депутат от группы “Довіра”, член ВСК Александр Сухов.

Он отметил, что будет отдельное заседание, где будут заслушаны представители правоохранительных органов.

“На сегодняшний день ещё не все ответы пришли по уголовным производствам. После получения полной информации будет отдельное заседание, где заслушаем все правоохранительные органы, у кого находятся дела. В том числе и НАБУ”, — сообщил Сухов.

Дополнение

30 октября 2020 года “УЗ” и НАБУ подписали меморандум о совместной борьбе с коррупцией. Ответственным по направлению был назначен детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов, ранее известный по "делу Роттердам+".

Согласно информации из Единого судебного реестра и других открытых данных следует, что за время правления Владимира Жмака против его менеджмента и его самого НАБУ не открыло ни единого уголовного производства. В тоже время в СМИ опубликованы материалы, которые указывают на то, что к плачевному состоянию “Укрзализныци” в 2020 году, а именно недовыполнению финплана на 25 млрд (четверть от всего запланированного дохода) могли привести решения члена правления “УЗ” Иракли Эзугбая, подавшего 11 марта в отставку. Сообщается, что из-за его решения занизить стоимость грузоперевозки, УЗ недополучала каждый месяц порядка 12 млн грн, а это приблизительно 100-летняя зарплата осмотрщика вагонов.

До назначения Жмака в “УЗ” Гюльмагомедов считал правонарушением предоставление льгот на грузоперевозки, однако в отношении Эзугбая не предпринял никаких действий для восстановления доходности “УЗ”, во всяком случае публично об этом информации нет. Некоторые СМИ полагают, что Денис Гюльмагомедов и Иракли Эзугбая связаны между собой через Михаила Саакашвили, однако эта информация не подтверждена. Известно только то, что Гюльмагомедов получал в 2019 году гонорары от фонда “Возрождение” Джорджа Сороса, который якобы считался также спонсором партии Михаила Саакашвили. Соответствующая информация отображена в декларации детектива.

Некоторые неподтвержденные данные указывают на то, что во второй половине 2020 года (во время действия меморандума с НАБУ) в “УЗ” могла осуществляться схема передачи зерновых контейнеров с филиала ЦТС “Лиски” на компанию “Дженерал Контейнер Сервисес”, которой до назначения в “УЗ” руководил Иракли Эзугбая. В такой способ так называемое “грузинское крыло” железной дороги, куда входит Владимир Жмак, Иракли Эзугбая и Михаил Саакашвили, могли формировать контейнерный парк для перевозки грузов в порт Черноморск, который с недавних пор в концессии у грузинской компании Risoil, которая в свою очередь - один из учредителей “Дженерал Контейнер Сервисес”.