Глава "Укрзализныци" Жмак резко заболел

КИЕВ. 15 марта. УНН. Глава “Укрзализныци” Владимир Жмак подтвердил УНН, что сегодня ушел на больничный.

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“Да, правда, что я на больничном”, — сказал он.

Контекст

Сегодня Жмак должен был явиться на заседание Наблюдательного совета для оценки его компетентности по поручению парламентской Временной следственной комиссии (ВСК). Кроме того на 18 марта Жмак был вызван на заседание самой ВСК с докладом о ситуации в “Укрзализныци”. Однако оба эти события Жмак, похоже, решил избежать, сославшись на больничный.

11 марта подал в отставку член правления “УЗ” Иракли Эзугбая. Он отвечал за грузоперевозки — одного из основных источников дохода госкомпании. Занизив тарифы “УЗ” в конце 2020 года на грузоперевозки, Эзугбая фактически способствовал сокращению дохода всей “УЗ”. Сообщалось, что такие решения он мог принимать в пользу близкой компании “Дженерал контейнер сервисес”, которая занимается грузоперевозками на украинской железной дороге. В общем недовыполнение финансового плана “Укрзализныци” в прошлом году составило 25 млрд грн.

Дополним, что отставки Жмака требуют также профсоюзы и заявили о предупредительных акциях протеста в конце марта.