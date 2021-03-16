Премьер-министр подписал резолюцию по оценке компетентности главы "Укрзализныци" Жмака

КИЕВ. 16 марта. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль получил запрос Временной следственной комиссии ВР по оценке компетентности главы "Укрзализныци" Владимира Жмака и подписал соответствующую резолюцию. Об этом сообщили УНН в Кабмине.

"В Секретариат Кабинета Министров Украины поступило обращение Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам проверки и оценки состояния акционерного общества "Украинская железная дорога" ("Укрзализныця" - ред.), расследования фактов возможной бездеятельности, нарушения законодательства Украины органами управления указанного предприятия, приведшими к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей от 10.03.2021 № 428д9/7-2021/86165. Подготовлена резолюция за подписью Премьер-министра Украины", - отметили в Кабмине.

Дополнение

5 марта председатель ВСК ВР по оценке критической ситуации в "Укрзализныце", депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина сообщила в Facebook, что членами комиссии принято решение обратиться к Премьер-министру, министру инфраструктуры, наблюдательному совету "УЗ" по вопросу их оценки компетентности нынешнего правления компании.

Наблюдательный совет "УЗ" должен был оценить компетентность главы госкомпании Владимира Жмака и соответствие занимаемой должности вчера, 15 марта. Однако Жмак вчера сообщил, что внезапно заболел COVID-19. Кроме того, он направил письмо ВСК, которая 18 марта ожидала его с докладом, что не может присутствовать лично (а соответственно и проходить полиграф, на который сам дал согласие) и просит провести онлайн-формат.

Ранее стало известно, что руководство "УЗ" в прошлом году недовыполнило финансовый план на 25 млрд грн (четверть от запланированного дохода, что сопоставимо с траншем МВФ). Среди причин - занижение стоимости грузовых перевозок - основного источника дохода государственной компании.

Ответственный за грузовые перевозки Иракли Эзугбая подал в отставку 11 марта. На фоне дефицита средств восстали профсоюзы - им не выплачивают премии и больничные, хотя руководство госкомпании получает зарплату в более чем полмиллиона гривен в месяц.

Менеджмент Жмака обвиняют в намерениях создать на свой лад монополиста по грузовым перевозкам "Карго" в виде, что противоречит европейским директивам. Есть подозрения, что такие преобразования были в пользу так называемого "грузинского крылья", которое включает в себя:

менеджмент "Укрзализныци" (Владимир Жмак, Иракли Эзугбая, Михаил Саакашвили),

сотрудников НАБУ (Гизо Углава и Денис Гюльмагомедов),

частный бизнес "Индустриальная группа Грузии" Давида Бежуашвили, которая в Украине имеет в концессии Черноморский порт и занимается грузовыми перевозками на "Укрзализныци".

Не исключено, что именно организованной группой объясняется тот факт, что НАБУ полгода не реагировало на информацию СМИ о наличии схем на "УЗ".