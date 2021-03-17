Президенту доложили о коррупции главы "Укрзализныци" Жмака

КИЕВ. 17 марта. УНН. Президента Владимира Зеленского поставили в известность о признаках коррупции в деятельности главы “Укрзализныци” Владимира Жмака, сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

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“Президенту передали “папку” на Жмака, после чего он сказал, что нужно “уволить этого коррупционера”, — сообщает собеседник.

Детали

Собеседник также подтвердил, что досконально изучить деятельность менеджмента Владимира Жмака поручено и специальной Временной следственной комиссии ВР, которая должна была “допросить” 18 марта главу “УЗ”, но тот резко заболел на COVID-19. Сославшись на больничный, Жмак также избежал заседания Набсовета “УЗ” по оценке его компетентности и соответствия занимаемой должности 15 марта. В связи с чем появились сомнения в подлинности справки Жмака.

Сегодня на Кабмине планируется рассмотреть вопрос увольнения Жмака, но исход заседания не известен, поскольку до конца непонятно как поведёт себя премьер -министр Денис Шмыгаль, которого принято считать “аффилированным с бизнесменом Ринатом Ахметовым, которому Жмак устроил „тёплую ванную“ в Укрзалізниці”, добавил собеседник агентства.

Дополнение

Накануне заседания Набсовета “УЗ” 15 марта по вопросу компетентности Жмака Сергей Лещенко заявил, что убытки “Укрзализныци” напрямую связаны с доходами Ахметова.