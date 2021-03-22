Протест на Банковой: сегодня в Раде планируют зарегистрировать постановление об оценке событий под ОП

КИЕВ. 22 марта. УНН. Проект постановления об оценке событий, произошедших вечером в субботу, 20 марта, под зданием Офиса Президента, в Верховной Раде планируют зарегистрировать сегодня. Об этом журналисту УНН рассказала заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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"Сегодня будет зарегистрировано соответствующее тематическое постановление, и тогда начнется сбор подписей (за созыв внеочередного заседания ВР - ред.)", - сказала Кравчук.

Также она добавила, что не исключено, что на внеочередном заседании ВР будут рассматривать еще дополнительные вопросы.

"Этот вопрос (повестки дня - ред.) пока обсуждается, не исключено, что будут еще вопросы", - добавила Кравчук.

Что было ранее

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" заявили, что будут инициировать внеочередное заседание Верховной Рады для принятия постановления об оценке событий, произошедших вечером в субботу, 20 марта, под зданием Офиса Президента.

Глава фракции "Голос", народный депутат Ярослав Железняк, после сообщений о созыве внеочередного заседания Верховной Рады в связи с протестом и погромами под Офисом Президента на выходных, заявил, что такое заседание может состояться в четверг, 25 марта.

Контекст

В субботу, 20 марта, вечером под стенами ОП состоялась акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активисты красной краской нанесли надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранителей. Он отметил, что "разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов".

В Офисе Президента Украины также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже в ОП указали, что размер убытков, причиненных государству вследствие действий протестующих под ОП, по предварительным данным, составляет примерно 2 млн грн.