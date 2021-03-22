Суд планирует завтра избрать меру пресечения задержанному участнику акции под Офисом Президента

КИЕВ. 22 марта. УНН. Печерский районный суд Киева планирует завтра рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения одному из участников акции под Офисом Президента (АП) Украины Владу Сордо, которому сообщили о подозрении в "хулиганстве с использованием оружия". Об этом журналисту УНН сообщил адвокат задержанного Дмитрий Мазурок.

Цитата:

"Заседание будет завтра. Планируется после обеда заседания. (Прокуратура - ред.) настаивает на круглосуточном домашнем аресте", - рассказал адвокат.

Что было раньше

Одному из участников акции под Офисом Президента (ОП) Украины Владу Сордо, задержанному правоохранителями накануне, сообщили о подозрении в "хулиганстве с использованием оружия".



В Киеве 20 марта возле Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику - дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивается в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не "мирной акцией".

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В МВД Украины опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на акции протеста мужчина бьет стекла дверей Офиса Президента.

Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло во входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн. грн.