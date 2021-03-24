В НАБУ сообщили, что меморандум о борьбе с коррупцией в "Укрзализныце" был всего лишь декларацией

КИЕВ. 24 марта. УНН. Подписанный в октябре 2020 года меморандум между НАБУ и “Укрзализныцей” о совместной борьбе с коррупцией имел декларативный характер, без правовых последствий. Об этом УНН сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

Цитата

“Меморандум с АО „Укрзализныця“ по своей правовой природе и содержанию имеет декларативный характер, а значит на его основании у сторон не возникает взаимных прав и обязательств”, — заявили в НАБУ.

Детали

В Бюро дополнили, что смысл меморандума сводится к декларированию “Укрзализныци” помощи в выявлении и расследовании коррупционных действий, в частности путем предоставления на запросы НАБУ документов, которые могут свидетельствовать о коррупционных правонарушениях.

Контекст

11 марта в отставку подал коммерческий директор “Укрзализныци” Иракли Эзугбая — бывший глава железной дороги Грузии, обвиненный там в хищениях в особо крупных размерах. 15 марта Кабмин уволил главу правления “Укрзализныци” Владимира Жмака, бывшего заместителя Михаила Саакашвили в Одесской областной госадминистрации. Всех троих [пока неофициально] подозревают в действиях, которые могли ухудшить финансовое положение “Укрзализныци”, а это: занижение тарифов на грузоперевозку, передача значительного парка полувагонов на три года по фиксированной цене компании из орбиты Рината Ахметова, а также реформирование “Укрзализныци”, а именно выделение вертикали грузоперевозок (самая прибыльная часть “УЗ”) “Карго” в способ, который противоречил европейским директивам. Все эти действия остались без внимания НАБУ, которое от имени детектива Дениса Гюльмагомедова расписалось в меморандуме.

Если раньше Гюльмагомедов тщательно отслеживал льготы на грузоперевозку и привлекал к ответственности должностных лиц “УЗ” за их предоставление, то в случае с Иракли Эзугбаем и его решением занизить тарифы на грузоперевозки и как следствие недополучить как минимум 7 млрд грн реакции детектива не последовало. Разумеется, и Эзугбая со Жмаком против себя не свидетельствовали. Из открытых источников известно, что НАБУ с даты подписания меморандума не открыло ни одного дела против правления “Укрзализныци” на фоне недополучения 25 млрд грн от запланированного годового дохода госкомпании.

О Гюльмагомедове известно, что он получает гранты от фонда “Возрождение” Джорджа Сороса (считавшегося спонсором политического движения Саакашвили в Грузии), а также вместе с первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой посещает организованные этим фондом мероприятия.

Связующим звеном между правлением “Укрзализныци” и НАБУ вероятней всего была Полина Чиж, которая была ранее помощницей первого заместителя директора НАБУ Углавы, а после оказалась в “Укрзализныце”. Журналисты выдвинули версию, что “Укрзализныцей” в этот период мог управлять Михаил Саакашвили, а схема связей выглядела так:

Дополнение

Сам Гюльмагомедов на момент выхода публикации на вопросы УНН не ответил.

О журналистском расследовании и возможной связи детектива НАБУ Дениса Гюльмагомедова с членами правления “Укрзализныци” НАБУ сообщило в Специальную антикоррупционную прокуратуру.

Также известно

Временная следственная комиссия парламента, созданная в январе для оценки критического положения “Укрзализныци”, на следующее заседание вызвала правоохранителей, которые должны были надзирать за соблюдением законов в “Укрзализныце”. В том числе ожидается доклад НАБУ.