НАТО об эскалации на Донбассе: мы сохраняем бдительность и продолжаем следить за ситуацией

КИЕВ. 2 апреля. УНН. НАТО сохраняет бдительность и продолжает внимательно следить за ситуацией в Украине и вокруг ее границ на фоне эскалации со стороны России. Об этом УНН сообщил официальный представитель НАТО.

Цитата

“Дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации напряженности в рамках достигнутого при посредничестве ОБСЕ соглашения от 27 июля 2020 года. НАТО продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы сохраняем бдительность и продолжаем внимательно следить за ситуацией”, - заявил представитель Альянса.

Детали

В Альянсе напомнили, что вчера, 1 апреля, союзники провели встречу Североатлантического совета для “обмена мнениями о текущей обстановке безопасности в Черноморском регионе”.

Союзники поделились обеспокоенностью по поводу недавних масштабных военных действий России на территории Украины и у ее границ.

Союзники также выразили обеспокоенность нарушением Россией соглашения о прекращении огня, в результате которого на прошлой неделе погибли четыре украинских солдата.

Что было ранее

Боевики в пятницу, 26 марта, из минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы в зоне ООС. В результате вражеских обстрелов погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения.

Дополнение

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время доклада в парламенте 30 марта заявил о наращивании Россией войск вблизи украинской границы — они сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области.



Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия стянула к границам с Украиной около 4 тыс. военных.