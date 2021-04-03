Довыборы в Раду: на Прикарпатье осталось пересчитать голоса на 9 участках

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Окружной избирательной комиссии №87 в Ивано-Франковской области осталось пересчитать голоса с довыборов в Верховную Раду на 9 участках. Об этом журналисту УНН сообщил координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Ивано-Франковской области Иван Маруняк.

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"По информации ОИК по состоянию на сейчас (12:30 - ред.), осталось девять (участков - ред.)", - сказал Маруняк.

Дополнение

Уже на 5 участках выявлено расхождение в количестве голосов за кандидата Александра Шевченко.

Ранее ОИК начала пересчет голосов на 20 избирательных участках.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 12:30 3 апреля обработала 92,3% протоколов с УИК из Ивано-Франковской области, где в минувшее воскресенье состоялись довыборы в Верховную Раду.

После того, как подсчет голосов на округе 30 марта "застрял" на 67%, народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область выяснять ситуацию.

По данным Общественной сети ОПОРА, работа ОИК № 87 после возобновления заседания 31 марта сопровождалась неоднократными перерывами, отдельными неправовыми решениями комиссии, конфликтами между ней и кандидатом Александром Шевченко, вмешательством народных депутатов в законный ход заседания ОИК.

Добавим, ранее на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы "Слуга народа" и "За будущее" каждая заявили о победе своих кандидатов - Василия Вирастюка и Александра Шевченко.

Так, 28 марта избирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019-го в ОИО № 87 голосовали 43,96%. Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.