Выводы о продлении локдауна в Киеве можно делать в эту пятницу - Рубан

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Выводы о том, нужно ли продлевать усиленные карантинные меры, введенные в Киеве с 5 апреля, можно будет делать минимум в пятницу. Об этом УНН рассказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

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"Выводы о продлении (усиленных карантинных мероприятий - ред.) необходимо делать минимум после недели мониторинга за ситуацией - на этой неделе можно сделать минимум в пятницу и на следующей неделе делать предварительные прогнозы о продлении или отмене локдауна", - сказал Рубан.

Детали

Киев с 5 по 16 апреля ввел более строгие карантинные ограничения.

Так, в столице решили закрыть все школы и детсады. Весь общественный транспорт, в том числе метро, работает по спецпропускам: исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Руководители учреждений, предприятий, учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу или, кому возможно, предоставить отпуска.

Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку.

В КГГА говорят, что решение о том, будут ли продлевать жесткие карантинные ограничения после 16 апреля, столичная власть будет принимать через неделю - принимая во внимание статистику по уровню госпитализаций больных COVID-19.

Между тем, в Киеве 57 тыс. активных больных коронавирусом - за минувшие сутки обнаружили еще 1,4 тыс. инфицированных, 39 человек умерли.