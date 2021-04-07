Арестович о заседании контактной группы по Донбассу: россиянам не удалось протащить заявление, где они "зайчики и молодцы"

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Заседание было результативным - россияне подтвердили соблюдение режима прекращения огня, а "это уже достижение". Кроме того, российской стороне не удалось протащить заявление, "где они зайчики и молодцы". Об этом УНН сообщил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

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"Русские - как всегда. На самом деле, все было довольно результативно. Заседание было созвано по требованию российской стороны, потому что у нас четверо военных погибли и ранен гражданский из прошлого заседания 30 марта. Мы начали довольно конструктивно, ведь все стороны сразу подтвердили, что есть готовность и необходимость соблюдать режим прекращения огня", - сказал Арестович.

Детали

По словам собеседника УНН, координатор подгруппы по безопасности, посол Халид Чевик, предложил сторонам текст совместного заявления.

"Но дальше начались соревнования по тексту. То есть, россияне потребовали некоторых поправок, касающихся того, чтобы показать их в более выгодном свете. В конце концов, мы не договорились о совместном заявлении, но подтвердили, что стороны придерживаются существующего режима прекращения огня, и продолжат консультации в рамках следующих заседаний ТКГ", - заявил советник украинской делегации.

Он добавил, что на данном этапе тот факт, что россияне подтвердили соблюдение режима прекращения огня "это уже достижение".

Комментируя заявление Грызлова, Арестович отметил, что "у россиян всегда виноват кто-то другой".

"Им не удалось протащить тот текст совместного заявления, который они требовали, они зайчики и молодцы - и, конечно, они обиделись", - сказал он.

Что было раньше

Полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов ранее сегодня заявил, будто заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в формате видеоконференции завершилось безрезультатно.

Добавим

Экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе был назначен сегодня на 15:00 в онлайн-формате. В повестке дня, в частности, - возвращение к полному и всеобъемлющему соблюдению режима прекращения огня.

Арестович сообщал, что украинская сторона созывает экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу для обсуждения вопроса безопасности.

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Как следствие, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициировала экстренное внеочередное заседание ТКГ.