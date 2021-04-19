Провокация с консулом в РФ: Украина направила ноту российскому дипломату, у него есть 72 часа, чтобы покинуть страну

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Российский дипломат с сегодняшнего дня имеет 72 часа для того, чтобы покинуть территорию Украины, ему было направлено соответствующую ноту. Информацию об этом УНН подтвердил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Детали

Так, Николенко подтвердил, что нота была направлена сегодня. Итак, старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

Отметим, речь идет об одном из советников посольства Российской Федерации в Киеве по фамилии Черников.

Также пресс-секретарь МИД проинформировал УНН о том, что сейчас решается вопрос о возвращении на Родину украинского дипломата.

"В соответствии с требованием российской стороны, он должен покинуть территорию РФ в течение 72 часов, начиная с сегодняшнего дня", - добавил Николенко.

Контекст

17 апреля стало известно, что ФСБ РФ задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины. Дипломата задержали якобы за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко рассказал, что российские правоохранители задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. После чего дипломат прибыл в украинскую дипмиссию.

В тот же день Россия заявила о нежелательности пребывания на ее территории украинского консула и рекомендовала покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля этого года.

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина, задержание ФСБ РФ в Санкт-Петербурге консула - это очередная провокация государства-агрессора по отношению к Украине на фоне военной эскалации вдоль украинских границ.

В ответ Украина заявила, что высылает старшего дипломата посольства России в Киеве.