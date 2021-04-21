Адвокат: в Украине все до сих пор делают вид, что похищения Чауса не было

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Несмотря на то, что появилась информация о причастности разведки к исчезновению экс-судьи Николая Чауса, в Украине все делают вид, что ничего не произошло. Сама же ситуация грозит международным скандалом. Такое мнение в комментарии для УНН сделал адвокат Ростислав Кравец.

Кравец также сообщил, что на сегодня нет никакой информации.

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“Тишина в Молдове, все ждут результаты этой комиссии о (в парламенте Молдовы создана комиссия, которая расследует обстоятельства похищения) похищении Чауса в Молдове. Но у них же там все связно со своим политическим кризисом. С одной стороны, я так понимаю, Майя Санду хочет расформировать парламент, а с другой стороны — парламент пытается защититься”, — сказал собеседник.

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По информации адвоката, супруга Чауса обращалась с просьбой о помощи в установлении места нахождения во все правоохранительные органы, но пока никаких ответов не получила.

“Удивительно, что в свете той информации, которая появилась с паспортами и причастности Главного управления разведки Министерства обороны к этому всему, в Украине такое впечатление как будто этого не было. Все заявили, что они не причастны, но при этом Молдова направила ноту о снятии дипломатического иммунитета с военного атташе (Сергея Сметанюка — ред)", - сказал адвокат.

Кравец уверен, что говорить о непричастности в свете таких событий некорректно. По его мнению, попытка спрятаться от этой ситуации может привести к более тяжким последствиям.

“Рано или поздно все равно придется как-то отвечать”, — резюмировал адвокат.

Напомним

3 апреля появилась информация о том, что беглого украинского судью Николая Чауса похитили в Кишиневе.

Президент Модовы выступила с заявлением о недопустимости исчезновения людей на территории государства.

Позже в МВД заявили, что судью вывезли на территорию Украины.

Однако в Украине заявили, что не причастны к исчезновению Чауса.

Также сообщалось, что президент Молдовы Мая Санду из-за похищения Чауса дважды пыталась провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, но безуспешно.