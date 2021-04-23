В Украине в этом году не пустили уже более 5 тысяч иностранцев

КИЕВ. 23 апреля. УНН. С начала этого года отказано во въезде на территорию Украины более 5 тысячам иностранцам. Об этом в комментарии УНН рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

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"С начала года в среднем на государственной границе Украины наше государство отказало в пропуске через границу более 5600 иностранным гражданам. Среди этой цифры потенциальные незаконные мигранты - чуть более 2100 человек, а также другие иностранцы, которые получили отказ по разным причинам", - сказал Демченко.

По его словам, наиболее частые причины отказа во въезде, в частности, - наличие недействительных паспортных документов, превышение срока пребывания и неподтверждение цели поездки.

Дополнение

С 23 марта этого года при въезде в Украину иностранцы должны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа. Демченко сообщил ранее, что с 23 марта в Украину не пустили около 1800 иностранцев из-за отсутствия негативного ПЦР-теста на COVID-19.

В то же время, нарушителям условий въезда в оккупированный Крым и выезда из него въезд в Украину не разрешается. Сведения о них вносятся в соответствующую базу данных. Право на решение о запрете въезда в Украину таким людям предоставлено пограничникам.

Так, в частности, только недавно российская актриса театра и кино Роза Хайруллина получила запрет въезда в Украину за незаконное посещение оккупированного Крыма. Кроме того, российскую блогершу не пустили в Украину, а також - запретили ей въезд на три года.