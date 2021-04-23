"Слуги народа" сегодня планируют завершить сбор подписей за внеочередное заседание ВР во вторник

КИЕВ. 23 апреля. УНН. К концу сегодняшнего дня могут собрать необходимое количество для проведения еще одного внеочередного заседания Верховной Рады. Его планируют провести во вторник, 27 апреля. Об этом в комментариях журналисту УНН рассказали народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура и заместитель председателя этой фракции Евгения Кравчук.

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"Думаю, что до конца дня будут собирать и соберут, чтобы в понедельник или сегодня вечером зарегистрировать", - сказал Качура.

Детали

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала журналисту УНН, что подписи собирают за внеочередное заседание во вторник, 27 апреля.

Также она отметила, что планируется не менее двух внеочередных заседаний от "Слуги народа".

"Если кадровые будут отдельным заседанием, то 3", - добавила Кравчук.

Кроме того, она сообщила, что пока не начали собирать подписи за проведение внеочередной сессии Верховной Рады для рассмотрения вопроса назначения министра энергетики, на должность которого претендует вице-президент "Энергоатома" Герман Галущенко. "По Галущенко сейчас проходят сигнальные опросы в группах", - сказала Кравчук.

Добавим, что председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил о возможных четырех внеочередные заседаниях ВР в своем Telegram-канале. "В плане всю неделю первую половину голосуем за сотни поправок в закон о земле, а потом .... внеочередные заседания. В общем, опять вторник и четверг, так что Рада закроется ближе к 21:00. Как минимум, уже известно о 4 внеочередных заседаниях на этой неделе", - написал Железняк.

По его словам, на вторник и четверг - по повестке "от коалиции" (очевидно, монобольшинства - "Слуги народа" - ред.). "Плюс одно внеочередное от оппозиции постановления о провале борьбы с ковидом. Ну, и внеочередное по кадровым вопросам и перестановкам в Кабмине", - отметил нардеп.

Что было ранее

Представитель фракции "Слуга народа", нардеп Александр Качура сообщал, что в Верховной Раде начался сбор подписей за проведение внеочередного заседания. В предложенной повестке дня вопросы изменений в Бюджет-2021 на суды, изменений в УПК Украины относительно заочного расследования, представленный после вето Президентом законопроект о доступе защитника к подзащитному, законопроект относительно рекламы электронных сигарет.

Дополнение

Парламент собирается на внеочередные заседания из-за того, что фактически работа ВР до сих пор заблокирована земельными вопросами.