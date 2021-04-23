Нардепы собрали подписи для проведения внеочередного заседания ВР во вторник

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Народные депутаты собрали необходимое количество подписей, чтобы инициировать проведение внеочередного заседания Верховной Рады во вторник. Подписи будут переданы в Аппарат Рады в понедельник. Об этом журналисту УНН рассказала заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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"Подписи для внеочередного заседания на вторник собраны. Будут переданы утром в понедельник (в Аппарат ВР)", - сказала Кравчук.

Что было раньше

Представитель фракции "Слуга народа", нардеп Александр Качура сообщал, что в Верховний Раде начался сбор подписей за проведение внеочередного заседания. В предложенной повестке дня вопрос изменений в бюджет-2021 на суды, изменений в УПК Украины относительно заочного расследования, представленный после вето Президента на законопроект о доступе защитника к подзащитному, в отношении рекламы электронных сигарет.

Дополнение

Парламент собирается на внеочередное заседание из-за того, что фактически работа ВР до сих пор заблокирована земельным вопросом.