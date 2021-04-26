Огрызко: солидарной реакцией с Западом было бы разорвать дипломатические отношения с Россией

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Россия перешла границу злоупотребления деятельностью своих дипломатических ведомств в странах Запада, на что последовал ответ. Солидарной реакцией Украины в такой ситуации должно стать решение о расторжении дипломатических отношений со страной-агрессором. Такое мнение в комментарии УНН высказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Так, только в апреле решение об объявлении персоной нон грата российских дипломатов приняли Чехия, Польша, США, Италия, Латвия, Литва, Эстония, Словакия, Румыния, а также и Украина.

Конфликт дипломатии: почему именно сейчас

"Это не секрет, что Россия злоупотребляет деятельностью дипломатических ведомств для того, чтобы заниматься шпионажем, и не только - также такими, по моему мнению, неприемлемыми вещами, как отравление, убийства, и все те моменты, которые к дипломатии не имеют никакого отношения. Конечно, нет стран, наверное, которые не используют дипломатические ведомства как некую крышу для своих спецслужбистов, но есть определенные пределы. И когда эти границы страна переходит, тогда ее наказывают", - рассказал дипломат.

Так, по его словам, обычно в таких случаях процесс объявления того или иного разведчика персоной нон грата происходит не публично, соответствующий сотрудник "тихонько исчезает из страны, без скандала".

"Когда же ситуация переходит все мыслимые и немыслимые пределы, тогда страна это делает демонстративно, публично, для того чтобы показать свое недовольство происходящим. Сейчас видимо пришел тот момент, когда страны достали со своих архивов определенные дела и начинают предъявлять счет Российской Федерации за то, что она делала и продолжает делать", - отметил собеседник УНН.

По его мнению, в этом отношении сейчас работал общий подход Запада для России как к стране, которая нарушает международное право.

Одним из таких элементов высказывания своего несогласия и недовольства тем, что она делает, есть среди них и высылки дипломатов - шпионов.

На вопрос о том, почему Запад пришел к такому выводу именно сейчас, Огрызко отметил, что сегодня, впервые за много лет, складывается ситуация, когда страны западного мира понимают, что продолжать делать вид, что ничего не происходит - будет означать гораздо больше потерь, чем достижений.

Как должна действовать Украина

"Я считал и считаю, что мы не имеем права иметь дипломатические отношения со страной, которая захватывает часть нашей территории, более того - убила 14-15 тысяч наших людей и привела к тому, что 1,5 млн украинцев являются перемещенными лицами и т.д. - это, по моему мнению, не является приемлемым в любом случае. Поэтому я сказал бы, что нашей солидарной реакцией было бы решение о расторжении дипломатических отношений со страной-агрессором. Это не значит, что не могут существовать консульские отношения. Нет ни одного автоматизма между расторжением дипломатических отношений и наличия консульских отношений", - отмечает бывший министр.

Так, существует мнение, что главная цель дипломатической работы Украины в РФ - это защита интересов украинцев, которые там находятся.

Однако, собеседник УНН с таким мнением не согласен.

"Во-первых, от того, что у нас есть отношения, или их нет, совсем не зависит, мы можем предоставлять ту помощь. Всем известно, что, если Россия никого не хочет допускать к арестованному или задержанному и т.д. - то она этого и не делает. Поэтому, от этого уровень защиты наших граждан ровным счетом никак не изменится", - сказал Огрызко.

Так же это касается и консулов - если Россия чего-то не хочет делать, то, имеем ли мы там консула, или мы его там не имеем, никоим образом ничего не значит, пояснил дипломат.

"Поэтому, это политическое решение - или мы имеем свободу, или нет. Если есть - тогда решение принимается, если нет - то мы будем рассказывать, что мы защищаем там тех, кого на самом деле не защищаем", - добавил он.

Справка

Стоит отметить, 17 апреля стало известно, что ФСБ РФ задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины. Дипломата задержали якобы за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко рассказал, что российские правоохранители задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. После чего дипломат прибыл в украинскую дипмиссию.

В тот же день Россия заявила о нежелательности пребывания на ее территории украинского консула и рекомендовала покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля этого года. Консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк в среду, 21 апреля, оставил РФ после того, как против него в России совершили провокацию.

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина, задержание ФСБ РФ в Санкт-Петербурге консула - это очередная провокация государства-агрессора по отношению к Украине на фоне военной эскалации вдоль украинских границ.

В ответ Украина заявила, что высылает старшего дипломата посольства России в Киеве. Так, Николенко сообщил, что соответствующая нота была направлена 19 апреля. Итак, старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. Он покинул территорию Украины также 21 апреля. Отметим, речь идет об одном из советников посольства Российской Федерации в Киеве по фамилии Черников.



Сегодня Россия объявила еще одного сотрудника посольства Украины в РФ персоной нон грата и ожидает, что он покинет территорию РФ до конца дня 30 апреля.



Украина в ответ пообещала, что ответ нашего государства не заставит себя ждать.