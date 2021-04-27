САП не будет расследовать коррупцию в "Укрзализныце" по заявлению экс-главы Жмака

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что не видит оснований заниматься расследованием признаков коррупции в “Укрзализныце”, о которых публично сообщил экс-глава компании Владимир Жмак. Об этом прокуратура сообщила УНН в ответ на запрос.

Помимо того, что Жмак обвинил Наблюдательный совет “Укрзализныци” в коррупции, он еще и приложил письмо, которое, по его мнению, это подтверждает.

“Так не сам ли наблюдательный совет УЗ выступает заказчиком возвращения к непрозрачным тендерам, которые открывают дорогу разнообразным „фирмочкам“ сомнительных бенефициаров? Не пришло ли время установить реальную причину убытков УЗ в течение последних лет и роль в этом гастролеров из наблюдательного совета, у некоторых из которых через два месяца истекают полномочия?”, — написал недавно Жмак у себя в Telegram.

Риторический вопрос Жмака УНН адресовал компетентным органам, а именно НАБУ и САП.

В САП сообщили, что “заявление бывшего председателя правления АО „Укрзализныця“ не соответствует предусмотренным законом требованиям к заявлениям, сообщениям о совершенных уголовных правонарушениях, а изложенные в ней сведения недостаточны для начала досудебного расследования. При наличии сведений о совершении конкретного уголовного преступления заявителю необходимо обратиться в орган предварительного расследования с соответствующим заявлением”.

В НАБУ тем временем заявили, что “информационное агентство „УНН“ не является заявителем относительно такой информации, а следовательно Национальное бюро не обязано предоставлять информацию о внесении или невнесении сведений в ЕРДР по указанным фактам”.

Из вышеуказанного следует, что по данному факту отсутствует уголовное производство и антикоррупционеры проигнорировали очередной сигнал о коррупции в “Укрзализныце”.

Справка

214 статья Уголовного процессуального кодекса обязывает следователя и прокурора безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи заявления, сообщения о совершенном уголовном правонарушении или после самостоятельного выявления им с любого источника обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований, начать расследование и через 24 часа с момента внесения таких сведений предоставить заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований.

Дополнение

По информации собеседников УНН, САП и НАБУ умышленно тормозят выявление и расследование коррупции в “Укрзализныци”. Для подтверждения или опровержения этой версии УНН обратился в САП с просьбой начать расследование по факту убытка государственной “Укрзализныци” в размере 8 млрд грн из-за решения коммерческого директора Иракли Эзугбая ( бывший глава железной дороги Грузии, обвиненный в хищениях, соратник Михаила Саакашвили) снизить тарифы на грузоперевозки.

Несмотря на многочисленные материалы средств массовой информации и обращения народных депутатов о возможном конфликте интересов Эзугбая при принятии этого решения, САП отказался начать расследование и поиски потерянных 8 млрд грн. Подробно тут.