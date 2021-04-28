Ситуация на границе с РФ: пограничники несут службу в усиленном режиме, готовы к любым ситуациям

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Украинские пограничники на украинско-российском участке границы продолжают находиться на усиленном варианте несения службы и готовы к любым ситуациям на этом направлении. Об этом в комментарии УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

Цитата:

"Подразделения Государственной пограничной службы продолжают находиться на усиленном варианте несения службы. Мы тщательно отслеживаем всю ситуацию, которая происходит на границе, и в пограничные как Украины, так и сопредельной страны", - сказал Демченко.

Детали

По словам помощника председателя ГПСУ, как и раньше, сегодня непосредственно рядом с границей пограничники не фиксируют перемещения техники или живой силы вооруженных сил РФ.

"Мы готовы к любым ситуациям на этом направлении. Мы также развиваем нашу военную составляющую, поскольку Государственная пограничная служба - это правоохранительный орган специального назначения. Наша военная составляющая - это подразделения быстрого реагирования, которые имеют необходимую технику и вооружение, и обученность ведения боевых действий, чтобы при необходимости в случае обострения ситуации они могли в кратчайшие сроки усилить участки государственной границы или выйти на помощь пограничным нарядам, которые несут службу на границе", - подчеркнул собеседник УНН.

Контекст

Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО. По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". Москва 22 апреля объявила об отводе войск. Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда бдительна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.