Экономический суверенитет невозможен, пока Украина позволяет иностранным инвесторам диктовать условия - эксперт

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Внешняя зависимость Украины от крупных иностранных компаний приводит к ситуациям, когда зарубежный инвестор позволяет себе безнаказанно нарушать условия договоров в отношении украинских партнеров, пользуясь безлимитным политическим лобби. Конфликт крупного производителя шведских грузовиков Scania с бывшим украинским дилером "Журавлына" очень показателен в этом разрезе. Политолог Никита Транчук считает, что именно из-за таких ситуаций экономический суверенитет Украины остается недостижимым, а интересы украинского бизнеса не отстаиваются государственной властью.

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"Мне кажется, что здесь (конфликт Scania против "Журавлыны" - ред.) вопрос возникает из определенного рода внешней зависимости, в которой, к сожалению, наша страна находится, когда во многом мы подвязаны под внешних игроков, под их бизнес. А он, в свою очередь, внутри нашей страны поддерживается не только западной, но и нашей отечественной властью. (...) Это демотивирует внутреннего инвестора. И поэтому возникает незаинтересованность украинского инвестора вкладывать в свое дело инвестиции. Особенно это касается малого бизнеса", - считает Транчук.

Детали

Политолог отмечает, что если речь идет о правительстве суверенной страны, которое преследует национальные интересы, то необходимым условием его экономического суверенитета является защита украинского предпринимателя от агрессии крупных иностранных инвесторов. По его мнению, поведение большого шведского производителя Scania (как в случае с расклейкой билбордов), ориентировано, в первую очередь, на давление на судебную ветвь власти.

"Это давление на суд. Именно в этом кейсе это не ноу-хау, у нас, в принципе, такое всегда происходит. Это свидетельствует об отсутствии уважения к институтам, отсутствии понимания, что суд - это независимая организация, на которую запрещено давление. В любой, кстати, европейской стране попробуйте надавить на суд - сразу будет реакция полиции. У нас эти действия расценивают как момент политического давления, а должно расцениваться как давление на решения и процесс", - резюмировал Никита Транчук.

Что было раньше

Напомним, судебные процессы между дистрибьютором шведских грузовиков Scania и украинским предприятием "Журавлына" продолжаются вот уже почти девять лет.

Дополнение

Напомним, позицию Scania в прессе неоднократно озвучивал посол Швеции, называя украинскую систему правосудия коррумпированной, что, по мнению юриста Ростислава Кравца, демонстрирует унизительное отношение к Украине.

"Здесь надо вопрос решать на дипломатическом уровне, так посол пытается вмешаться в сугубо коммерческий процесс. И, может, он каким-то образом даже может быть в этом заинтересован", - предположил Кравец.