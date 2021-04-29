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Лишение Гончаренко слова на три месяца: украинская делегация не будет бойкотировать заседания ПАСЕ

Лишение Гончаренко слова на три месяца: украинская делегация не будет бойкотировать заседания ПАСЕ

Мария Мезенцева

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Украинская делегация не планирует бойкотировать заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за лишения слова на три месяца члена украинской делегации Алексея Гончаренко. Готовится совместное заявление. Об этом журналисту УНН сообщила председатель постоянной делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева.

Цитата:

"Не планируем бойкотировать заседания (ПАСЕ - ред.). Решением расстроены. Готовим совместное заявление", - сказала Мезенцева.

Что было ранее

Члена украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Алексея Гончаренко лишили слова на три месяца из-за доноса председателя российской делегации Петра Толстого.

Ситуация на зимней сессии

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой написал донос голове ПАСЕ на члена украинской делегации, народного депутата Алексея Гончаренко, который "говорил правду о дворце Путина, войне в Украине и их месте в истории".

"В этом доносе Толстой предоставил мою речь на английском, но в довольно свободном переводе. В тексте документа также говорится, что я оскорбил российскую делегацию целых два раза и сделал два "неприемлемых заявления", - сообщил тогда нардеп.

Скандал на весенней сессии

Во время выступления члена постоянной украинской парламентской делегации президент ПАСЕ Хендрик Дамс остановил выступление нардепа и пригрозил санкциями, когда тот показал украинский флаг со следами от пуль.

Источник: УНН
Теги: Россия, ПАСЕ, Украина
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