Нардепам сегодня "сбросили" текст Программы действий правительства, которую хотят голосовать до конца сессии - Устенко

КИЕВ. 28 июня. УНН. Народным депутатам сегодня "сбросили" Программу действий правительства. Документ, который даст Кабмину иммунитет на год, хотят проголосовать до конца сессии. Об этом УНН сообщил народный депутат Украины Алексей Устенко.

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"Проголосовать хотят до конца сессии. Это дает Кабмину иммунитет на год. Народные депутаты смогут четко контролировать правительство и понимать, какие будут результаты от внедрения тех или иных реформ. Текст программы правительства сбросили сегодня, сейчас активно его изучаем", - сказал Устенко.

Контекст

Кабмин Шмыгаля уже год работает без программы действий правительства. Первый документ от правительства содержал только 10 страниц и был отклонен народными депутатами. Второй вариант программы Верховная Рада тоже отклонила.

Как сообщал УНН, 18 июня нардепы не поддержали доработанную программу деятельности Кабинета министров Украины. За соответствующее решение нашлось только 207 голосов, чего не хватило для принятия проекта постановления в целом.