Заместитель министра агрополитики: только 5% украинцев будут готовы продавать землю

КИЕВ. 29 июня. УНН. С 1 июля в Украине должен заработать полноценный рынок земли. Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк предлагает во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу заслушать премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по вопросу о запуске рынка продажи земли. По ее мнению, власть не готова к запуску рынка земли в Украине и требует конкретных разъяснений, как будет введен рынок продажи земли. Тарас Высоцкий, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины рассказал УНН, какая в настоящее время ситуация с открытием рынка земли, и чего ожидает власть от него.

Цитата

"По поводу того, что в срочном режиме вносятся изменения в порядок ведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Не в срочном, а согласно плану. Было принято два акта Кабинета министров Украины, один 16-го июня о порядке проверки при покупке земли в том числе, чтобы соблюдать требования о 100 гектарах, а 23 июня в порядок ведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество, что позволит обеспечить полностью корректную процедуру продажи, правильное оформление всех сведений в реестре. Поэтому эти акты заблаговременно были обнародованы, обсуждены сообществом, аграриями, с ассоциацией, с нотариальной палатой. Поэтому мы вносим акты в соответствии с утвержденными планами. Они раньше вноситься не могли, ибо подвязаны под законопроект № 2194, принятие которого оппозиция блокировала три месяца, потом еще регистрировала постановления о блокировании принятия и фактически он был подписан и вступил в силу 27 мая. Поэтому все происходит правильно", - рассказывает он.

Добавим

По словам Высоцкого у всех желающих есть несколько линий коммуникаций с государством для получения информации о рынке земли. Первое - громада, где проживает человек. Он может обратиться в свою громаду и получить исчерпывающую информацию, которую предоставило им министерство.

Второе, есть бесплатная правовая помощь, контакты горячей линии есть на сайте Министерства юстиции.

Третье, запущена горячая линия Госгеокадастра, там также бесплатное предоставление всей информации.

Контекст

Заместитель министра говорит, что государство может получить примерно 500 млн гривен от открытия рынка земли, но это очень осторожные оценки.

"Эта сумма уже относительна. Как наполняется бюджет? При продаже пая уплачивается 5% от стоимости проданного земельного участка, что будет указана в договоре купли-продажи. А также военный сбор в размере 1,5% от той же стоимости. Государственные коммунальные земли не продаются, спрогнозировать количество частной земли, что будет продана - очень относительно. Мы исходили из опросов, не более 5% людей будут продавать. Даже из этих 5% может не понравиться цена и тд, и люди однозначно не будут спешить", - объясняет Высоцкий.

Что касается открытия рынка земли для иностранцев, в ближайшей перспективе это невозможно.

"Референдум возможен, когда в обществе есть 50 на 50 нормального восприятия такой инициативы. Раз в квартал мы мониторим настроения граждан связанные с рынком земли, там в том числе вопрос об иностранцах. Опросы показали, что в украинцев очень негативное отношение к этому. И в ближайшее время это отношение не изменится, поэтому в ближайшей перспективе такого референдума не будет", - говорит замминистра.

Напомним

Верховная Рада 28 апреля и 18 мая проголосовала два законопроекта, необходимые для завершения земельной реформы. Первый из них - о земельный децентрализации - уже вступил в силу, с исключениями.

При этом 16 июня Кабмин утвердил порядок проверки покупателей земли нотариусами.

А сегодня, 25 июня, за несколько дней до открытия рынка земли, в правительстве провели профильное подготовительное совещание с представителями министерств, Офиса Президента, секретарем СНБО и членами профильного комитетов Верховной Рады. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что по его итогам дал задание всем министерствам уделить особое внимание этому процессу, а Минагро, Минюсту и Государственной налоговой службе поручил выдать разъяснение относительно рынка земли, работы нотариусов и максимально способствовать в решении вопросов, возникающих у украинцев.

Запуск рынка земли запланирован в Украине уже с 1 июля этого года. Мнения политиков и общества относительно этого разнятся.