Ошибки выплывут при внедрении законопроекта о терробороне: эксперт указал, на что нужно обратить внимание Минобороны

КИЕВ. 30 июня. УНН. Для того, чтобы не было существенных ошибок при имплементировании законопроекта об основах национального сопротивления, Министерству обороны Украины, в частности, необходимо очень плотно поработать над мобилизацией и составлением списков резерва первой и второй очереди. Такое мнение УНН высказал военный эксперт Олег Стариков.

Цитата:

“В чем суть данного законопроекта: оно отражает логику того, что организацией обороны страны занимается государство, а конкретно - Кабинет министров, а Вооруженные силы Украины ведут боевые действия”, — сказал Стариков.

Детали

По его словам, национальное сопротивление состоит из трех составляющих.

“Первая составляющая - это конкретно национальное сопротивление, которое организовывают силы спецоперации как отдельный род Вооруженных сил Украины. Второе, войска территориальной обороны, которые будут созданы в соответствии с этим законом и будут состоять из 11 тыс. человек кадрового состава, который будет входить в кадровый состав военнослужащих Вооруженных сил Украины. И третье, военно-патриотическое воспитание молодежи и подготовка граждан Украины к возможному сопротивлению агрессора”, — рассказал Стариков.

Он отметил, что есть несколько принципиальных моментов, которые отдельные политические силы перекручивают.

“Первый принципиальный момент: оборону страны осуществляет государство и руководителями национального сопротивления и подразделений территориальной обороны именно как гражданские лица будут главы райгосадминистраций, облгосадминистраций и Кабмин... А начальниками штабов вот этих подразделений, которые будут непосредственно руководить военной составляющей, будут руководить офицеры тактического и оперативного звена Вооруженных сил Украины”, — сказал Стариков.

По словам эксперта, никаких добробатов создано в войсках территориальной обороны не будет.

“Еще раз повторяю: никаких добробатов, добровольцев, активистов... их там не будет. Может, они и будут, но они будут входить в состав мобилизованных, когда Президент страны как Верховный главнокомандующий объявит, а Верховная Рада утвердит план мобилизации”, — рассказал Стариков.

Он отметил, что сама логика, идея стратегии - правильная, но все ошибки выплывут, когда ее будут имплементировать.

“Например, сейчас для того, чтобы не было существенных ошибок, необходимо Министерству обороны Украины очень плотно поработать над мобилизацией и составлением списков резерва первой очереди и второй очереди... и составлением документов, и самое главное - отбором личного состава, отбором людского ресурса в первую, вторую очередь, а также отбором тех, кто будет мобилизован в войска территориальной обороны”, — сказал Стариков.

Дополнение

Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект об основах национального сопротивления.

Что регулирует

После внедрения норм документа в жизнь будет создано, как ожидается, комплексную всеобъемлющую систему национального сопротивления (противодействия) агрессору за счет привлечения широких слоев населения к территориальной обороне на подконтрольных территориях и/или Движения сопротивления на оккупированных или захваченных территориях, подготовки граждан Украины к выполнению специфических задач территориальной обороны и сопротивления.

Документом также регулируется финансирование и материально-техническое обеспечение национального сопротивления; социальной и правовой защиты лиц, участвующих в национальном сопротивлении; ответственность за нарушение законодательства и других нормативно-правовых актов по вопросам национального сопротивления.

Сторонники законопроекта считают, что принятие документа и внедрение его положений дадут возможность быстро укрепить оборону государства и превратить терроборону на часть всеобъемлющей системы обороны, которая будет в каждом из населенных пунктов.

Ожидается, что если документ будет принят в целом, то его нормы начнут действовать 1 января 2022-го.

Добавим, что законопроект — один из двух документов, представленных Главой государства относительно реформирования системы обороны. Второй законопроект касается увеличения численности Вооруженных сил Украины.