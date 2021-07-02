Крат vs Потураев: блогершу оставили без аккредитации в ВР. Пересмотра по всем журналистам пока не будет - Шуфрич

КИЕВ. 2 июля. УНН. В Верховной Раде на народного депутата от "Слуги народа" Никиту Потураева во время брифинга набросилась Ирма Крат, которая называет себя активисткой: она ударила его сумкой. УНН узнал у председателя парламентского комитета по свободе слова Нестора Шуфрича, чем закончилась ситуация с Ирмой Крат, и будет ли пересмотр всех журналистских аккредитаций.

Цитата:

"Комитет уже состоялсь. Госпожу Ирму Крат лишили аккредитации после известного инцидента. По поводу других журналистов вопрос не поднимался. Инициатива от "слуг народа" "подчистить" аккредитацию невозможна, потому что этим занимается прессслужба, это не компетенция (комитета - ред.) по свободе слова. Я сегодня не вижу повода для исключения других журналистов из списка аккредитации", - рассказал Шуфрич.

Следует добавить, что заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук ранее заявила журналистам, что Верховная Рада не может быть проходным двором.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сначала кулаком, а затем сумочкой: журналистка в Раде набросилась на нардепа Потураева