Закон об олигархах могут рассмотреть на следующем внеочередном заседании Рады, но нардепы не внесли еще никаких поправок - Вениславский

КИЕВ. 6 июля. УНН. Законопроект Президента Владимира Зеленского о деолигархизации должны рассмотреть на следующем внеочередном заседании Верховной Рады, которое может пройти уже в этом месяце. В то же время, народные депутаты еще не внесли ни одной поправки к законопроекту. Об этом журналисту УНН сообщил депутат от "Слуги народа" и представитель Президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

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"На данный момент народные депутаты не вносили поправки в президентский законопроект об олигархах", - заявил Вениславский.

Детали

Депутат отметил, что будет возглавлять рабочую группу по доработке законопроекта о деолигархизации и представлять его от комитета. Так, он отметил, что в 7-8 июля продолжается процедура подачи альтернативных поправок ко второму чтению, процедуру относительно чего сократили вдвое. По его словам, процесс обработки будет занимать минимум 2 недели. В зависимости от количества правок, законопроект могут рассмотреть на следующем внеочередном заседании.

По словам Вениславского, парламент рассматривает "несколько предложений" о дате проведения следующего внеочередного заседания Верховной Рады. Он отметил, что такая сессия возможна в июле и в августе.

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"Возможно, на следующем внеочередном заседании мы сможем рассмотреть поправки к законопроекту, но все зависит от количества правок... Относительно даты внеочередного, есть разные предложения, пока нет четкого определения, то, что оно будет - это точно, но пока, когда именно - не знаю. Я думаю, что оно будет и в августе, и в июле", - добавил депутат.

Добавим

1 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского №5559 о деолигархизации. "За" проголосовали 275 народных депутата.

Согласно основным нормам закона, олигархом считается физическое лицо, имеющее значительный экономический или политический вес в общественной жизни и в то же время соответствует по крайней мере трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни; может влиять на средства массовой информации; если лицо бенефициар или контролирует бизнес, который занимает монопольное положение на общегосударственном товарном рынке в соответствии с Законом Украины "О защите экономической конкуренции" минимум в течение одного года; если общая стоимость активов превышает 2,19 млрд грн или около 80 млн долларов.

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о признании лица олигархом будет основанием для включения его в Реестр. Исключение из Реестра также принимается СНБО. Реестр будет публичным. Формирование и ведение Реестра обеспечивается Аппаратом СНБО.

В комментарии УНН Федор Вениславський отмечал, что ряд дополнительных законопроектов об олигархах будет направлен на предупреждение деструктивного влияния олигархов на принятие государственных решений.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в парламенте Евгения Кравчук заявила, что кроме законопроекта о деолигархизации будет еще предложено по меньшей мере 7 дополнительных законопроектов из-за того, что в Украине недостаточное законодательное поле, регулирующее деятельность олигархов.