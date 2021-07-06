Задержание украинца в Беларуси: Павла Рабешко отпустили, он на связи с дипломатами
КИЕВ. 6 июля. УНН. Украинца Павла Рабешко, которого 3 июля было задержано белорусскими правоохранителями, на следующий день освободили. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.
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"По информации посольства Украины в Беларуси, украинский гражданин Павел Рабешко был 3 июля задержан белорусскими правоохранителями, на следующий день он был уволен. Он на связи с украинскими дипломатами", - сказал Николенко.
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Отметим, что о точном местонахождении гражданина в МИД пока не сообщают.
Напомним
5 июля появилась информация о задержании украинца Павла Рабешко в Беларуси.
Ранее белорусские правозащитники сообщали, что правоохранители задержали 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко, который имеет вид на жительство в Беларуси.
Также был проведен обыск в доме парня, в котором, как сообщалось, приняли участие пятеро полицейских.