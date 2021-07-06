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Задержание украинца в Беларуси: Павла Рабешко отпустили, он на связи с дипломатами

Задержание украинца в Беларуси: Павла Рабешко отпустили, он на связи с дипломатами

КИЕВ. 6 июля. УНН. Украинца Павла Рабешко, которого 3 июля было задержано белорусскими правоохранителями, на следующий день освободили. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

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"По информации посольства Украины в Беларуси, украинский гражданин Павел Рабешко был 3 июля задержан белорусскими правоохранителями, на следующий день он был уволен. Он на связи с украинскими дипломатами", - сказал Николенко.

Дополнение

Отметим, что о точном местонахождении гражданина в МИД пока не сообщают.

Напомним

5 июля появилась информация о задержании украинца Павла Рабешко в Беларуси.

Ранее белорусские правозащитники сообщали, что правоохранители задержали 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко, который имеет вид на жительство в Беларуси.

Также был проведен обыск в доме парня, в котором, как сообщалось, приняли участие пятеро полицейских.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Беларусь
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