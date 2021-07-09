В закон об олигархах уже поступило 50 поправок. Советом нацбезопасности и обороны хотят заменить судебную систему

КИЕВ. 9 июля. УНН. Народные депутаты уже начали вносить свои поправки в президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", на утро 8 июля их было более 50-ти. Об этом УНН рассказали в профильном комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Секретарь комитета Роман Костенко, который принадлежит к партии "Голос" рассказал, что не все члены комитета будут предлагать свои поправки.

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"Поправки уже вносятся. На заседании к этому так скептически относятся, лично я не буду ничего подавать потому что ту концепцию которую заложили, ее никакими поправками не исправишь. У нас в партии есть свои законопроекты и по антимонопольному, и по налоговому законодательству, мы считаем такими методами нужно бороться, а не используя СНБО. Даже как альтернативные законопроекты не будут поддержаны, нам что поддерживать это безумие?" - говорит Костенко.

Дополним

Секретарь комитета говорит о том, что есть множество претензий к законопроекту. Одна из, что этим законопроектом хотят подменить судебную власть Советом национальной безопасности и обороны Украины.

"Мы демократическая страна. В СНБО люди фактически с одной политической силы и они по факту принимают решение кто является олигархом, кто нет. С кем мы общались, как раз те люди, которые являются олигархами в Украине, согласно этому законопроекту не подпадают под это определение. А внесут тех, кому придется приходить и договариваться, чтобы не попадать в те реестры. А некоторые уже смеются, что будут гордиться, что попадут в реестр и будут называться олигархами. По тому механизму, который предлагает законопроект никаких последствий не будет. Возможно, для людей это звучит красиво, что будут бороться с олигархами, но по факту он ничего кроме хаоса не даст", - объясняет нардеп.

Контекст

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в первом чтении так называемый законопроект об олигархах, предусматривающий ограничение их влияния на медиа и политиков. За проголосовали 275 народных депутатов, из них 231 - "слуги народа". Также голоса дали 18 депутатов "За майбутнє", 18 "Довіра" и 8 внефракционных.

Напомним

Как отметили в комментарии УНН в "Слуге народа", ряд дополнительных законопроектов об олигархах будет направлен на предупреждение деструктивного влияния олигархов на принятие государственных решений.

30 июня Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал взять за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о деолигархизации.