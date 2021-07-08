В "Слуге народа" о ДТП с нардепом Юрченко ничего не знают

КИЕВ. 8 июля. УНН. В партии "Слуга народа" о ДТП, которое произошло во Львове с участием нардепа Александра Юрченко, ничего не знают. Об этом УНН сообщил народный депутат Александр Качура.

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"Нам об этом ничего не известно. Александр Юрченко вообще не входит в нашу фракцию", - заявил Качура.

Дополнение

Сегодня стало известно, что во Львове народный депутат Александр Юрченко под наркотиками совершил автопроисшествие. По словам пострадавшего водителя Всеволода Боровца, авария произошла около 14:10 на площади Мицкевича.

Нардеп на авто Ford Mustang не убедившись в безопасности маневра въехал задним ходом в авто Volkswagen Jetta, которое ехало по главной дороге. После столкновения народный депутат напал на водителя Volkswagen Jetta, нанес ему телесные повреждения и отобрал смартфон.

По данным Varta І, у народного избранника тестом подтверждено наркотическое опьянение.

УНН сейчас пытается получить официальный комментарий в полиции. Также пока не известно, соответствует ли действительности информация о положительном тесте на наркотическое опьянение.

Также УНН пытался получить комментарий по ДТП у нардепа Юрченко, но сейчас его телефон отключен.

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Справка: Александр Юрченко - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа", 14 сентября 2020 года Юрченко исключили из фракции "Слуга народа" в ВР.

Что было раньше

В середине августа 2020 года правоохранители, как указано, зафиксировали факт передачи и получения народным депутатом через посредника первой части обусловленных средств. 26-27 августа 2020 года была запланирована передача второй части средств. Однако дальнейшее выполнение специального задания было остановлено.

15 сентября 2020 года сообщено о подозрении помощнику народного депутата по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

17 сентября 2020 года прокурором САП по поручению Генерального прокурора сообщено о подозрении народного депутата Украины - члена комитета ВР Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Действия народного избранника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.