Зеленскому не удастся достичь компромисса с Германией по "Северному потоку-2": эксперт назвал причины

КИЕВ. 12 июля. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся убедить Германию остановить запуск “Северного потока-2”, а обсуждение этого вопроса с немецким канцлером Ангелой Меркель пройдет в “ритуальном формате”. Об этом журналисту УНН рассказал политический консультант Андрей Бодров.

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“Если говорить о запуске, то мой прогноз о его вероятности позитивный. Я думаю, что его запустят, и более того, в обоюдных интересах России и Европы запустят и достройку второй нитки. Но сказать, что калибра Украины и ее интересов хватит для того, чтобы продавить какую-либо остановку достройки либо же введение в эксплуатацию - этого, естественно, не будет”, - заявил политконсультант.

Он отмечает, что встреча с Меркель пройдет “в совершенно ритуальном характере”. По словам Бодрова, Германия, “как всегда заявит о глубокой озабоченности целым рядом наших проблем. Но при этом четко даст понять о том, что стоит перестать производить геополитические атаки против проектов, связанных с глубинными интересами германской, да и вообще - западноевропейской экономики”.

Детали

Для того, чтобы Зеленский предъявлял аргументы на международном уровне, по мнению эксперта, государству необходимо обладать достаточным калибром, субъектностью и ресурсностью, чтобы влиять на чужие интересы.

Эксперт объясняет, что для западной Европы “Северный поток - 2” - вопрос политического лица, поскольку та законодательная база, которую приняло в отношении энергетических проектов на своей территории Европейское сообщество, указывает на водородную экономику. В то же время, Украина не может предложить проекты для водородной экономики, поскольку “наша труба строилась под другой размер молекулы”.

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“Наша труба строилась под другой размер молекулы. Молекула водорода намного меньше, чем молекула метана. Поэтому, если мы начнем, как мы и пытались рассказывать, что мы тоже хотим качать через нашу трубу водород, то вырабатывая его на территории Украины, это закончится потерей до 40% в трубе”, - отметил Бодров.

Напомним

Владимир Зеленский провел встречу с кандидатом в канцлеры ФРГ, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом, где обсудил российско-украинский вооруженный конфликт и “Северный поток-2”. Президент Украины подчеркнул, что его ввод в эксплуатацию составляет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС.

Сегодня Зеленский встречается с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он заявил, что во время рабочего визита 12 июля в Германии намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель тематику энергетической безопасности в контексте строительства магистрального газопровода “Северный поток-2”.