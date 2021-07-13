Рада в четверг рассмотрит отставку Авакова

КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада рассмотрит в четверга, 15 июля, отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

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“В четверг ВР рассмотрит отставку министра МВД Арсена Авакова”, — сообщили УНН собственные источники.

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Ранее советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк назвал фейком информацию о возможной отставке Арсена Авакова с должности министра внутренних дел и планах объявить досрочные парламентские выборы.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переписывается с обвиняемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и в случае доказательства их невиновности готов поднимать вопрос отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.