Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,29 -0,0330  EUR: 32,35 -0,0597 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
LIVE: Медицинский каннабис и криминализация контрабанды. Внеочередное заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
Пить зеленый чай и проверять давление: врач рассказал, как уберечься от аномальной жары
Пить зеленый чай и проверять давление: врач рассказал, как уберечься от аномальной жары
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Архив
27720

Рада в четверг рассмотрит отставку Авакова

Рада в четверг рассмотрит отставку Авакова

КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада рассмотрит в четверга, 15 июля, отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Цитата

“В четверг ВР рассмотрит отставку министра МВД Арсена Авакова”, — сообщили УНН собственные источники.

Дополнение

Ранее советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк назвал фейком информацию о возможной отставке Арсена Авакова с должности министра внутренних дел и планах объявить досрочные парламентские выборы.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переписывается с обвиняемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и в случае доказательства их невиновности готов поднимать вопрос отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Источник: УНН
Теги: МВД, Арсен Аваков, Украина

В тексте упоминаются

Аваков Арсен
Аваков Арсен
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.